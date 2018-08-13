Главные новости футбола 12 августа: Ярмоленко дебютировал в АПЛ, Барселона и Бавария завоевали Суперкубки

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 августа.

Ярмоленко дебютировал в АПЛ

Андрей Ярмоленко дебютировал за Вест Хэм в АПЛ в первом туре. Украинец вышел на замену в матче с Ливерпулем. Его команда подверглась разгрому, но сам Ярмоленко сумел неплохо себя проявить за отведенные 25 минут. Впоследствии Андрей прокомментировал свой дебют в английском чемпионате.

Лидер сборной Украины рассказал, почему покинул дортмундскую Боруссию, а также признался, что был близок к переходу в Ливерпуль. Любимым игроком Ярмоленко в Вест Хэме был Паоло Ди Канио.

В другом матче 1 тура АПЛ Манчестер Сити без проблем обыграл Арсенал. Унаи Эмери ничего не противопоставил коллективу Хосепа Гвардиолы и заслуженно уступил действующему чемпиону. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бавария и Барселона выиграли Суперкубки

Бавария разбомбила Айнтрахт и выиграла Суперкубок Германии. Хет-трик оформил Роберт Левандовски, еще по голу забили Кингсли Коман и Тьяго Алькантара. Франкфуртцы были совершенно не боеспособны в игре с чемпионом, а Нико Ковач успешно стартовал во главе Баварии против своей бывшей команды.

Барселона вырвала волевую победу над Севильей и завоювала Суперкубок Испании. На быстрый гол Пабло Сарабии каталонцы ответили точными ударами Жерара Пике и Усмана Дембеле. В компенсированное время Севилья имела шанс спастись, но Виссам Бен Йеддер не реализовал пенальти.

Джанлуиджи Буффон дебютировал в официальных матчах за ПСЖ в первом туре Лиги 1. Парижане легко справились с Каном, забивали Неймар, скандальный Рабйо и Веа-младший. В другом матче французского первенства Бордо потерпел сенсационное поражение перед игрой с Мариуполем.

Успехи украинцев за рубежом

Руслан Малиновский очередным классным голом из-за пределов штрафной помог Генку победить Остенде. В этом же туре чемпионата Бельгии Роман Яремчук отличился за Гент – команда украинца обыграла Васланд-Беверен. Ну а Евгений Макаренко с Андерлехтом оказался сильнее Шарлеруа и возглавил турнирную таблицу лиги Жупиле.

Евгений Селезнев продолжает забивать за Акхисар Беледиеспор. На этот раз украинский форвард в первом туре турецкой Суперлиги огорчил Бешикташ, правда, стамбульцы все равно победили.

Произошло важное событие в карьере Евгения Коноплянки – его наставник подписал новый контракт с Шальке. "Футбол 24" рассказал, почему Доменико Тедеско – идеал для "кобальтовых".