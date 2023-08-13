Артём Довбик забил первый гол в Испании / Getty Images

Украина

Стартовал 3-й тур УПЛ. Рух вырвал победу над Полесьем – сенсационный лидер с идеальными показателями, экс-вратарь Динамо спас и привез. Черноморец вдевятером удержал победу над Оболонью – арбитр показал три красные карточки.

Колосс на глазах Костышина уверенно одолел Верес – "хлеборобы" выскочили уже на вторую ступень УПЛ.

Трансферы

Харри Кейн официально перешел в Баварию. Нападающий сборной Англии выбрал игровой номер и уже дебютировал в матче за Суперкубок Германии – все завершилось провалом.

Барселона продала Усмана Дембеле в ПСЖ. Каталонцы получат всего 50% от трансфера чемпиона мира.

Полесье объявило о трансфер результативного бразильского нападающего – попытка № 2.

Руслан Малиновский близок к возвращению в Италию. Первый чемпион Серии А ведет переговоры с Марселем, еще три клуба ждут.

Экс-звезда Милана и Барселоны объявил о завершении карьеры.

Мирча Луческу требует от Суркиса срочного трансфера – источник раскрыл планы президента Динамо.

Топ-матчи дня

Довбик и Цыганков творят историю – украинский гол спас Жирону, Артем фантастически дебютировал в Ла Лиге. Мадридский Реал уверенно победил Атлетик – Беллингем дебютировал шедевральным голом, у Андрея Лунина почти не было работы.

Арсенал бил Ноттингем Форест в странном матче АПЛ – 2 шедевра, копия гола в ворота Украины, потеря звездного новичка.

АПЛ: Забарный выдал мощный матч и помог Борнмуту сыграть вничью с Вест Хэмом, Эвертон без Миколенко проиграл Фулхэму.

ПСЖ без Неймара и Мбаппе опозорился в первом туре Лиги 1 – пол команды новичков не спасли Луиса Энрике.

Сергей Кривцов помог Интер Майами выйти в полуфинал Кубка лиг – Месси завершил разгром, украинец традиционно незаменим.

Роналду выиграл первый трофей с Аль-Насром. Дубль Криштиану, три красных и удаление экс-тренера Шахтера.