Главные новости футбола 12 августа: Довбик голом дебютировал в Испании, Кейн перешел в Баварию и снова проиграл трофей
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 12 августа.
Украина
Стартовал 3-й тур УПЛ. Рух вырвал победу над Полесьем – сенсационный лидер с идеальными показателями, экс-вратарь Динамо спас и привез. Черноморец вдевятером удержал победу над Оболонью – арбитр показал три красные карточки.
Колосс на глазах Костышина уверенно одолел Верес – "хлеборобы" выскочили уже на вторую ступень УПЛ.
Трансферы
Харри Кейн официально перешел в Баварию. Нападающий сборной Англии выбрал игровой номер и уже дебютировал в матче за Суперкубок Германии – все завершилось провалом.
Барселона продала Усмана Дембеле в ПСЖ. Каталонцы получат всего 50% от трансфера чемпиона мира.
Полесье объявило о трансфер результативного бразильского нападающего – попытка № 2.
Руслан Малиновский близок к возвращению в Италию. Первый чемпион Серии А ведет переговоры с Марселем, еще три клуба ждут.
Экс-звезда Милана и Барселоны объявил о завершении карьеры.
Мирча Луческу требует от Суркиса срочного трансфера – источник раскрыл планы президента Динамо.
Топ-матчи дня
Довбик и Цыганков творят историю – украинский гол спас Жирону, Артем фантастически дебютировал в Ла Лиге. Мадридский Реал уверенно победил Атлетик – Беллингем дебютировал шедевральным голом, у Андрея Лунина почти не было работы.
Арсенал бил Ноттингем Форест в странном матче АПЛ – 2 шедевра, копия гола в ворота Украины, потеря звездного новичка.
АПЛ: Забарный выдал мощный матч и помог Борнмуту сыграть вничью с Вест Хэмом, Эвертон без Миколенко проиграл Фулхэму.
ПСЖ без Неймара и Мбаппе опозорился в первом туре Лиги 1 – пол команды новичков не спасли Луиса Энрике.
Сергей Кривцов помог Интер Майами выйти в полуфинал Кубка лиг – Месси завершил разгром, украинец традиционно незаменим.
Роналду выиграл первый трофей с Аль-Насром. Дубль Криштиану, три красных и удаление экс-тренера Шахтера.