Главные новости футбола 12 апреля: Реал вышел в 1/2 ЛЧ, Вильярреал выбил Баварию, Динамо сыграло благотворительный матч
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 апреля.
Лига чемпионов
Определились первые полуфиналисты ЛЧ 2021/22. Вильярреал сенсационно выбил Баварию, вырвав ничью на последних минутах и сыграет с победителем дуэли Ливерпуль – Бенфика. "Желтая субмарина" во второй раз в своей истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов, а Бавария во втором сезоне подряд вылетела в 1/4.
В Мадриде Челси обыгрывал Реал 3:0, но гол Родриго перевел игру в экстра-тайм. Там "сливочные" забили еще раз – отличился Бензема. 2:3 – счет, который вывел Реал в полуфинал. Действующий победитель турнира сложил полномочия – вскоре ЛЧ получит нового короля.
Украина
Динамо разбило Легию в первом благотворительном матче после начала войны. Артем Беседин оформил дубль, камбек легионеров.
Шахтер объявил о возвращении Ракицкого. Ярослав, недавно покинувший Зенит, будет играть за "горняков" в благотворительных матчах. Также Шахтер не отпустил Мудрика в АПЛ – слухи об отъезде игрока оказались преждевременными.
Сборная Украины может сыграть контрольный матч против Италии – действующего чемпиона Европы.
Де Дзерби – out. Шахтер между Вернидубом и Скрипником.
Мир
Луи Ван Гал одолел рак. Знаменитый тренер прошел 25 сеансов облучения.
Фернандиньо объявил об уходе из Манчестер Сити после завершения сезона. Это произошло в Мадриде перед матчем ЛЧ против Атлетико и оказалось сюрпризом для Гвардиолы, который не знал о таком решении бразильца.
CAS отклонил апелляцию россиян по поводу исключения из ЧМ-2022.