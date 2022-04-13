Лига чемпионов

Определились первые полуфиналисты ЛЧ 2021/22. Вильярреал сенсационно выбил Баварию, вырвав ничью на последних минутах и сыграет с победителем дуэли Ливерпуль – Бенфика. "Желтая субмарина" во второй раз в своей истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов, а Бавария во втором сезоне подряд вылетела в 1/4.

В Мадриде Челси обыгрывал Реал 3:0, но гол Родриго перевел игру в экстра-тайм. Там "сливочные" забили еще раз – отличился Бензема. 2:3 – счет, который вывел Реал в полуфинал. Действующий победитель турнира сложил полномочия – вскоре ЛЧ получит нового короля.

Украина

Динамо разбило Легию в первом благотворительном матче после начала войны. Артем Беседин оформил дубль, камбек легионеров.

Шахтер объявил о возвращении Ракицкого. Ярослав, недавно покинувший Зенит, будет играть за "горняков" в благотворительных матчах. Также Шахтер не отпустил Мудрика в АПЛ – слухи об отъезде игрока оказались преждевременными.

Сборная Украины может сыграть контрольный матч против Италии – действующего чемпиона Европы.

Де Дзерби – out. Шахтер между Вернидубом и Скрипником.

Мир

Луи Ван Гал одолел рак. Знаменитый тренер прошел 25 сеансов облучения.

Фернандиньо объявил об уходе из Манчестер Сити после завершения сезона. Это произошло в Мадриде перед матчем ЛЧ против Атлетико и оказалось сюрпризом для Гвардиолы, который не знал о таком решении бразильца.

CAS отклонил апелляцию россиян по поводу исключения из ЧМ-2022.