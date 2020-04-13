Главные новости футбола 12 апреля: Милевский феерит в Беларуси, Динамо выходит из карантина, скандал в Барселоне

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 апреля.

Украина

Динамо выходит из карантина – киевский клуб возвращается к тренировкам.

Артем Милевский забил победный гол и помог Динамо Брест взять 3 очка. Также экс-нападающий Динамо принял участие в еще одном голе. Евгений Хачериди провел первый поединок в чемпионате Беларуси за Динамо Брест. Другой экс-динамовец Александр Алиев обнародовал результаты теста на коронавирус.

Трансферы

Виктор Коваленко не ведет переговоров с Ромой. Об этом сообщил агент полузащитника Шахтера, у которого летом заканчивается контракт с клубом.

Тоттенхэм готов отпустить Харри Кейна за рекордную сумму. Основными претендентами на бомбардира называют Реал и Манчестер Юнайтед.

Вингер Селтика Марьян Швед якобы должен был вернуться в УПЛ этим летом. Соответствующая информация появилась в одном из СМИ. Правда, сам игрок сборной Украины не подтвердил подобные слухи.

Другие главные события

Скандал в Барселоне – массовые отставки, обвинения и несколько подозреваемых. Конфликт в клубной структуре достиг невиданного масштаба.

Мать Неймара шокировала весь мир новостью о своих отношениях с парнем, который младше ее на 30 лет.

Знаменитый экс-капитан Динамо Олег Лужный оказался в рейтинге самых незаслуженных чемпионов АПЛ.

Умер легендарный экс-голкипер Челси, который был частью сборной Англии на триумфальном чемпионате мира.