Украина

Александр Ярославский заявил, что Металлист вернется в Харьков. По словам экс-президента клуба, это произойдет в ближайшее время.

Мариуполь – Шахтер: УАФ официально признала две грубые ошибки арбитра. В частности, в эпизоде с пенальти, когда Жуниор Мораес забил третий гол.

Илья Забарный, которому сломали нос в поединке против СК Днепр-1, имеет шансы сыграть с Шахтером. "Горняки" тоже готовятся к Классическому только с одной потерей. К слову, поединок Шахтер – Динамо покажут и за пределами Украины.

Трансферы

Динамо заинтересовалось сразу двумя игроками СК Днепр-1 и готово отпустить важных футболистов. Также киевляне якобы начали переговоры с Вест Хэмом о возвращении Андрея Ярмоленко, который в 2017 году покинул киевский клуб, перейдя в Боруссию Д. А еще Игорь Суркис заявил, что клуб летом решит будущее легионера, который не имеет игровой практики.

Неймар все еще может оказаться в Барселоне, хотя казалось, что новый контракт с ПСЖ – почти решенный вопрос.

Экс-динамовец нашел новый клуб в Китае.

Мир

ПСЖ – Бавария: букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ. Мюнхенцам нужно отыграть домашнее поражение 2:3 с серьезными кадровыми потерями.

"Футбол 24" выделил главные события европейского уикенда. Роскошное Эль Класико, топ-класс Малиновского и фантастический Вест Хэм – выходные удались на славу.