"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 12 апреля 2025 года.

Украина

Динамо уверенно обыграло Кривбасс, приблизившись к чемпионству – Ярмоленко снова забил, красная Попова и провал капитана.

Ярмоленко забил 200-й гол на топ-уровне за украинские команды и гонится за рекордом Шацких в УПЛ.

Александрия упустила победу над Рухом и отпустила Динамо в отрыв – львовяне продолжили уникальную историческую серию.

Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета.

Арсенал сыграл вничью с Брентфордом – Зинченко отдал передасист под отмененный гол, Ярмолюк присоединился к спасительной атаке.

Миколенко прервал безвыигрышную серию в АПЛ.

Сын Шевченко не смог пройти Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии – видео упущенных моментов украинца.

Алиева задержала патрульная полиция Киева – правоохранители применяли наручники. Экс-динамовец прокомментировал видео со своим задержанием: "Где я пьяный, скажите?"

Мир

Барселона удержала инфарктную победу над Леганесом – оторваться от Реала позволил автогол.

Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас, и совершил феерический камбэк – Эдерсон догнал Эдегора по количеству ассистов.

Байер расписал сенсационную ничью с Унионом, Фрайбург вытеснил Боруссию М из еврокубков.

Боруссия Д расписала огненную ничью с Баварией – Компани угадал с заменами, Байер сохранил шансы Байера на Салатницу.

Ювентус ворвался в топ-3, переиграв Лечче, Интер увеличил отрыв от Наполи, Венеция одолела Монцу в битве аутсайдеров.

Роналду феерическими голами принес победу Аль-Насру – Криштиану оформил дубль за 8 минут.

Де Дзерби в очередной раз опозорился, но удержал позицию, команда украинца потеряла возможность залететь в зону Лиги чемпионов.

"Я уйду, если Анчелотти останется": звезда Реала поставил ультиматум руководству королевского клуба.