Главные новости футбола 12 апреля: Динамо – чемпион (почти), Ярмоленко как Роналду, против Анчелотти готовится бунт
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 12 апреля 2025 года.
Украина
Динамо уверенно обыграло Кривбасс, приблизившись к чемпионству – Ярмоленко снова забил, красная Попова и провал капитана.
Ярмоленко забил 200-й гол на топ-уровне за украинские команды и гонится за рекордом Шацких в УПЛ.
Александрия упустила победу над Рухом и отпустила Динамо в отрыв – львовяне продолжили уникальную историческую серию.
Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета.
Арсенал сыграл вничью с Брентфордом – Зинченко отдал передасист под отмененный гол, Ярмолюк присоединился к спасительной атаке.
Миколенко прервал безвыигрышную серию в АПЛ.
Сын Шевченко не смог пройти Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии – видео упущенных моментов украинца.
Алиева задержала патрульная полиция Киева – правоохранители применяли наручники. Экс-динамовец прокомментировал видео со своим задержанием: "Где я пьяный, скажите?"
Мир
Барселона удержала инфарктную победу над Леганесом – оторваться от Реала позволил автогол.
Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас, и совершил феерический камбэк – Эдерсон догнал Эдегора по количеству ассистов.
Байер расписал сенсационную ничью с Унионом, Фрайбург вытеснил Боруссию М из еврокубков.
Боруссия Д расписала огненную ничью с Баварией – Компани угадал с заменами, Байер сохранил шансы Байера на Салатницу.
Ювентус ворвался в топ-3, переиграв Лечче, Интер увеличил отрыв от Наполи, Венеция одолела Монцу в битве аутсайдеров.
Роналду феерическими голами принес победу Аль-Насру – Криштиану оформил дубль за 8 минут.
Де Дзерби в очередной раз опозорился, но удержал позицию, команда украинца потеряла возможность залететь в зону Лиги чемпионов.
"Я уйду, если Анчелотти останется": звезда Реала поставил ультиматум руководству королевского клуба.