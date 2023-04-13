Лига чемпионов

Реал уверенно переиграл Челси в первом четвертьфинале. Михаил Мудрик и Андрей Лунин просидели матч в запасе. Бензема обошел Рамоса и повторил достижение Рауля.

Милан переиграл Наполи второй раз за 10 дней и сделал заявку на полуфинал Лиги чемпионов. Диас повторил свою магию, а неаполитанцы потеряли двух важных игроков на ответный матч.

Украина

Шахтер на последних секундах вырвал победу над Львовом. Джокер Йовичевича увеличил отрыв от СК Днепр-1 до 4-х очков. Однако "горняки" надолго потеряли своего лидера.

УАФ, по слухам, предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины. Александр Караваев заинтересовал несколько клубов из Европы и две команды УПЛ.

Европа

Наставник ПСЖ попал в расистский скандал. Игроки Баварии подрались в раздевалке после поражения от Ман Сити – Сане разбили губу. Манчестер Юнайтед потерял лучшего бомбардира на следующие матчи.