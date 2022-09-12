Матчи УПЛ

Динамо обыграло Львов – старые герои поменялись местами и прервали историческую серию поражений киевлян. Колос победил Металлист и вырвался на первое место в УПЛ. СК Днепр-1 разгромил Металлист 1925 и вышел на вторую позицию в УПЛ. Артём Довбик забил дебютный гол в сезоне.

Украина

Карпаты Львов разбили Буковину и захватили лидерство в Первой лиге. Диалло подтвердил свое возвращение в Динамо. Киевляне начали продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы.

Шахтер прибыл в Варшаву на матч Лиги чемпионов против Селтика. Соперник "горняков" потерял лидера. Де Дзерби стал одним из претендентов на замену новому тренеру Челси.

Европа

Аталанта курьезно упустила лидерство в матче Серии А против экс-динамовца – Малиновский нарвался на быстрый гнев тренера. Ювентус расписал ничью с Салернитаной – туринцы забили дважды в компенсированное время, но VAR и капитан не дали победить.

Реал оформил красивый камбэк и снова обошел Барселону – шедевр неожиданного героя и победная "самба". Унион на выезде одолел Кельн и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги, обойдя Баварию.