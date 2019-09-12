Главные новости футбола 11 сентября: неожиданная отставка в Испании, прощание Компани, реакция на Украина – Нигерия

"Футбол 24" представляет главные новости за 11 сентября.

Сборная Украины

Драматический матч Украина – Нигерия (2:2) вызвал значительный резонанс. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на камбэк подопечных Андрея Шевченко. Также мы узнали мнение эксперта, который назвал главных героев сборной Украины в двух последних поединках. Кроме того, "Футбол 24" подытожил 5-й и 6-й туры отбора на Евро-2020.

Лунин вытворяет чудеса, но он без шансов – испанские СМИ и фанаты оценили игру голкипера в матче против Нигерии.

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук может потерять половину имущества – дело рассмотрит суд, который уже наложил арест на квартиры бывшего игрока "сине-желтых".

Топ-матчи дня

Сборная Перу победила Бразилию – динамовец отыграл большую часть товарищеского поединка между финалистами Копа Америка-2019. Аргентина уничтожила Мексику, а нападающий Интера Лаутаро Мартинес оформил хет-трик еще в первом тайме. Интересно, что он успел забить уже 9 голов за национальную команду в первых 13-ти поединках – рекордный показатель в истории Аргентины.

Другие главные события

УЕФА продолжает работу над внедрением третьего еврокубка, запланированное с сезона 2021/22. Известно рабочее название турнира, которое должно быть утверждено на заседании исполкома УЕФА.

Арда Туран приговорен к почти трем годам тюрьмы. Правда, хавбек, права на которого все еще принадлежат Барселоне, получил условный срок.

Валенсия сменила главного тренера – вместо Марселино Тораля "летучих мышей" возглавил экс-игрок Барселоны и Реала Альберт Селадес.

Манчестер Сити провел прощальный матч для Венсана Компани, который из-за травмы не вышел на поле.