Отбор на Евро-2024

Сборная Украины сегодня проведет сверхважный матч против Италии. Анонс в скором времени появится на сайте. Сергей Ребров заверил, что у команды есть план. Итальянцы ждут от нас "автобуса".

Португалия разнесла Люксембург с тремя дублями, а Армения Петракова с политической провокацией проиграла Хорватии. Польша определилась с будущим тренера, который проваливает отбор на Евро-2024.

Украина

Три лидера Динамо были на радарах клубов топ-чемпионатов. Два европейских трансфера Динамо сорвались в последний момент.

Юрий Максимов подтвердил переговоры с СК Днепр-1. Днепровский клуб официально отпустил легионера за океан.

Европа

Виталий Миколенко может покинуть Эвертон, поскольку он не входит в планы наставника.

Поль Погба сдал положительный тест на допинг и мгновенно получил дисквалификацию.