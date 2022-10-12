Шахтер – Реал

Шахтер драматично упустил победу над Реалом в Лиге чемпионов. Зубков снова наказал Лунина, но кровавый гол на последних секундах зафиксировал ничью. Игор Йовичевич гордится игроками Шахтера и украинцами после игры с Мадридом. Карло Анчелотти признал, что его команда играла плохо. Трибуны устроили крутой флешмоб с флагами Украины и Польши.

Украина

Классическое под угрозой: УПЛ рассматривает отмену матчей предстоящего тура и приостановку чемпионата. Шахтер отчитался о финансовом годе – более 2 миллиардов прибыли и 400 миллионов налогов.

Украина взяла реванш у Нидерландов за поражение на Евро – "сине-желтые" укрепили лидерство в отборе на ЧМ-2024 по футзалу. Реал Мадрид U-19 во второй раз разгромил Шахтер U-19, увеличив отрыв от "горняков" в Юношеской лиге УЕФА.

Лига чемпионов

Боруссия Д и Севилья вывели Ман Сити в плей-офф Лиги чемпионов. "Горожане" потеряли очки с Копенгагеном, играя час в меньшинстве из-за удаления наследника Зинченко. Ювентус опозорился в Лиге чемпионов поражением от скромного Маккаби. РБ Лейпциг уверенно одолел Селтик и обошел Шахтер в группе. Мбаппе хочет покинуть ПСЖ этой зимой – парижане блокируют трансфер в Реал, есть только один вариант.