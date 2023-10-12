Сборная Украины

Национальная сборная готовится к следующим матчам отбора к Евро-2024. Поединок против Северной Македонии рассудит арбитр, фиксировавший фиаско Динамо с Челси. На судьбоносный матч с Италией официально утвердили немецкий стадион. Роберто Моралес, защищающий страну в ВСУ, прокомментирует два матча сборной.

Ребров до сих пор не может рассчитывать на одного игрока. Тренер сборной Украины трудоустроился в европейском клубе. Сборная Украины по футзалу не сумела переиграть Сербию в отборе на чемпионат мира.

УПЛ

Динамо потеряло Андрея Ярмоленко до конца года – серия проблем довела звезду до операции. Шахтер отчитался о финансовом годе – более 6 миллиардов доходов и почти 570 миллионов налогов.

Ворскла разгромно проиграла Роме в женской Лиге чемпионов – геройства голкиперши не спасли от первого поражения за год. Клубы УПЛ выбили революционное судейское решение – разбор ошибок станет публичным.

Мир

Довбик в топ-3 по зарплате в Жироне, а уникальный Цыганков получает почти вдвое меньше. Руни официально вернулся в Англию и возглавил третий клуб в своей карьере. Реал утвердил первый трансфер межсезонья.