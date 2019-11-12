Главные новости футбола 11 ноября: сборная Украины собралась в Киеве, Каштру и Назарина – лучшие в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 ноября.

Cборная Украины

Украинская сборная собралась в Киеве перед матчами против Эстонии и Сербии. "Сине-желтые" потеряли двух игроков перед ближайшими поединками.

Зато Евгений Коноплянка близок к восстановлению и имеет шанс выйти в матче против сербов. Иван Петряк объяснил, почему не видит смысла в вызове в сборную Украины.

Матч Украина – Эстония обслужит испанская бригада арбитров. Виктор Скрипник объяснил, какую пользу получит Иванисеня от своего дебютного вызова в сборную Украины.

УПЛ

Луиш Каштру стал лучшим тренером 14-го тура УПЛ. Между тем Егор Назарина признан лучшим игроком отчетного тура Премьер-лиги.

Томас Гримм заявил, что готов покинуть пост президента УПЛ в конце 2019 года. Львовские Карпаты строго наказали Кудрика за неприличный жест в матче против Мариуполя.

Другие топ-события

Хаби Алонсо стал претендентом на пост главного тренера Баварии. Зато Карло Анчелотти может быть уволен с поста тренера Наполи в ближайшее время – есть неожиданный кандидат на замену.

Федерация футбола Испании определилась с местом проведением Суперкубка страны на ближайшие три года. А сборные Германии, Испании и Бельгии показали комплекты формы на чемпионат Европы-2020.