Главные новости футбола 11 ноября: Манчестер Сити одолел МЮ в дерби, сенсация в Барселоне, победы Динамо и Шахтера

Динамо и Шахтер одержали очередные победы, поражение Барселоны на Камп Ноу, Ман Сити сильнее в дерби. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 ноября.

Украина

15 тур УПЛ завершился двумя матчами с участием грандов. Динамо разгромило Мариуполь в Киеве, а Шахтер спокойно победил Ворсклу в Полтаве и сохранил отрыв от киевлян, который составляет 8 очков. В составе Динамо очередным голом отметился Николай Шапаренко, который забивает в 4 поединке подряд – видео голов и обзор матча.

Полузащитник Карпат Марьян Швед, который ранее был в резервном списке сборной Украины, вызван на сбор национальной команды. "Сине-желтые" уже в понедельник начнут подготовку к поединкам против Словакии и Турции. Защитник Шахтера Богдан Бутко не поможет команде из-за травмы.

Между тем футбольный мир активно реагировал на победу Александра Усика.

Топ-матчи дня

В Англии Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед в центральном поединке 12 тура и сохранил лидерство в турнирной таблице. Ливерпуль одержал победу, а Челси и Арсенал неожиданно потеряли очки.

Сенсация случилась в Испании – Барселона проиграла Бетису в результативной перестрелке и позволила Атлетико приблизиться на расстояние одного очка. Осечкой каталонцев воспользовался и Реал, победивший Сельту.

В Италии Ювентус на выезде одолел Милан. К слову, гол Андрея Шевченко признали лучшим в данном противостоянии.

В первом финальном матче Копа Либертадорес Бока Хуниорс и Ривер Плейт расписали зрелищную ничью.

Украинцы за рубежом

Шальке Евгения Коноплянки потерпел сокрушительное поражение от Айнтрахта, украинец вышел на замену. Другой экс-игрок Днепра Евгений Шахов отдал голевую передачу в матче ПАОКа. Ассистом отметился и Евгений Макаренко.

Александр Зинченко, которым интересуется Бетис, может отказаться от перехода в испанский клуб – стали известны причины.

Андрей Лунин, похоже, опять не получит игровой практики в матчах Леганеса в Примере. Травма конкурента украинца, которому очень доверяет тренер, оказалась несерьезной.