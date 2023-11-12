Украинцы за границей

В субботу сразу несколько игроков сборной Украины отличились результативными действиями в топ-чемпионатах. Первым стал Артем Довбик, забивший очередной гол за Жирону с ассиста Виктора Цыганкова. Команда украинцев снова выиграла и удержалась на вершине Ла Лиги.

Виталий Миколенко снова забил гол – Эвертон вырвал победу, украинец сыграл лучший матч сезона и установил рекорд АПЛ. Пример с партнеров взял Александр Зинченко, который забил гол и провел суперматч, став лучшим – Арсенал победил Бернли и догнал Ман Сити на вершине АПЛ.

Назарий Русин отдал дебютный ассист на Беллингема и приобщился к победе Сандерленда в чемпионате Англии.

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УПЛ

Продолжился 14-й тур УПЛ – в субботу сыграли три матча. Ворскла благодаря пенальти одолела Оболонь и прервала 5-матчевую безвыигрышную серию. Полесье захватило лидерство в УПЛ, совершив камбек против Металлиста 1925, а Руслан Ротань прервал серию без побед.

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