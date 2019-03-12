Главные новости футбола 11 марта: Зидан вновь возглавил Реал, Лунин вошел в сборную тура в Испании

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 марта.

Зинедин Зидан вернулся в Реал

Мадридский Реал получил нового главного тренера – уже третьего в текущем сезоне. Мадридцы начинали сезон под руководством Хулена Лопетеги, продолжили с Сантьяго Солари, а завершат с Зинедином Зиданом. 46-летний француз вернулся в Реал после того, как объявил об уходе из клуба по окончании сезона 2017/18. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

По словам Зидана, он не смог отказать главе Реала Флорентино Пересу и счастлив вернуться в Мадрид. Президент "сливочных" в свою очередь назвал Зизу лучшим тренером мира. Напомним, под руководством француза Реал выиграл 9 трофеев, в том числе 3 Лиги чемпионов.

Украина

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Рома победила Эмполи в первом матче под руководством Клаудио Раньери и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

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