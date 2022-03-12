Война России и Украины

Стадион черниговской Десны снова стал объектом бомбардировки – фото ужасных действий российских оккупантов.

Владислав Ващук и его семья сумели эвакуироваться из Гостомеля, в котором несколько дней продолжались боевые действия.

Автор первого гола Шахтера в еврокубках скончался в оккупированном Херсоне, а бывший украинский арбитр был ранен во время обстрелов Харькова.

Наши за рубежом

Анатолий Тимощук теряет все – официальное наказание для предателя Украины и приспешника оккупантов. Правда, после этого он заручился поддержкой Зенита, а российский клуб намерен защищать Тимощука в CAS.

Голодающие Поволжья-8: список украинцев, избравших сотрудничество с оккупантами – кровь и на их руках.

Руслан Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в феврале. Другой украинец – Артем Фаворов – отличился голом в матче чемпионата Венгрии.

Мир

Динамо предстанет перед судом из-за долгов за провальный трансфер – война в Украине дала киевлянам дополнительное время.

"Золотой мяч" претерпит ряд исторических изменений. Нововведения вступят в силу уже в 2022 году.

Скончался знаменитый чемпион мира и Европы в составе сборной Германии.