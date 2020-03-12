Главные новости футбола 11 марта: Ливерпуль потерял европейскую корону, ПСЖ снял проклятие 1/8 финала Лиги чемпионов

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 марта.

Лига чемпионов

Мадридский Атлетико прошел в 1/4 финала ЛЧ, обыграв Ливерпуль благодаря трем голам в овертаймах – видео голов и обзор матча, в котором английский клуб сложил полномочия триумфатора турнира.

Французский ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ после трех подряд неудач на первой стадии плей-офф – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Вольфсбург – Шахтер

Донецкий Шахтер отправился на матч Лиги Европы без одного из лидеров. Тренер Вольфсбурга оценил шансы "волков" в противостоянии с донетчанами.

В свою очередь Луиш Каштру высказался о проведении поединка при пустых трибунах. Кроме того, УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги Европы, чтобы определить участников 1/4 финала.

Другие топ-события

Киевское Динамо дожало Александрию в меньшинстве после овертайма и вышло в полуфинал Кубка Украины – решающий гол Цыганкова в видеообзоре кубкового матча.

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани заболел коронавирусом – его сразу изолировали. Между тем финал Кубка Испании перенесен на неопределенный срок.

Украинский форвард Роман Яремчук начал работу с мячом после тяжелой травмы. Зато Нидерланды объявили список игроков на ближайшие спарринги – соперник сборной Украины протестирует трех новичков.