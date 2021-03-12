Главные новости футбола 11 марта: 0:5 для Шахтера и Динамо в Лиге Европы, Олимпик получил санкции из-за Гельзина
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 марта.
Лига Европы
Стартовые матчи 1/8 финала ЛЕ вышли провальными для украинских грандов. Динамо уступило Вильярреалу в Киеве, значительно ухудшив свои шансы на четвертьфинал – видеообзор матча. Шахтер тоже не порадовал – Рома разгромила команду Луиша Каштру и практически гарантировала себе путевку в следующую стадию. Паулу Фонсека одолел своих бывших подопечных – видео голов и обзор поединка.
В других матчах Лиги Европы Манчестер Юнайтед и Милан разошлись миром, Тоттенхэм, Аякс и Арсенал уверенно победили.
Украина
Георгий Цитаишвили успешно прооперирован. По предварительным прогнозам, вингер Динамо, который на правах аренды выступает за Ворсклу и травмировался в матче с Мариуполем, пропустит 2 месяца.
Президент Агробизнеса Олег Собуцкий подал апелляцию в CAS на свое пожизненное отстранение от футбола. Функционер был наказан еще в 2020-м за якобы причастность к избиению арбитра.
Олимпик получил наказание по мотивам матча против Шахтера – клуб потерял домашний стадион и заплатит космический штраф.
Андрей Шевченко может получить сенсационного ассистента в тренерском штабе сборной Украины.
УАФ передала языковому омбудсмену результаты проверки скандала с Виталием Шумским.
Другие главные события
Лионель Месси принял окончательное решение о своей карьере, убеждают испанские СМИ. Контракт лидера Барселоны истекает 30 июня.
Криштиану Роналду может покинуть Ювентус по окончании текущего сезона. Туринцы уже определились с суммой, за которую готовы отпустить свою главную звезду. Правда, пока нет желающих, которые готовы потянуть немаленькую зарплату португальца.
Бавария нашла звездного тренера на замену Флику, которого сватают в сборную Германии вместо Йоахима Лёва. Действующий наставник Бундестим покинет свой пост после Евро-2020.