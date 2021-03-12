Лига Европы

Стартовые матчи 1/8 финала ЛЕ вышли провальными для украинских грандов. Динамо уступило Вильярреалу в Киеве, значительно ухудшив свои шансы на четвертьфинал – видеообзор матча. Шахтер тоже не порадовал – Рома разгромила команду Луиша Каштру и практически гарантировала себе путевку в следующую стадию. Паулу Фонсека одолел своих бывших подопечных – видео голов и обзор поединка.

В других матчах Лиги Европы Манчестер Юнайтед и Милан разошлись миром, Тоттенхэм, Аякс и Арсенал уверенно победили.

Украина

Георгий Цитаишвили успешно прооперирован. По предварительным прогнозам, вингер Динамо, который на правах аренды выступает за Ворсклу и травмировался в матче с Мариуполем, пропустит 2 месяца.

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