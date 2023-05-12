Наши за границей

Александр Зинченко не поможет сборной Украины против Германии и в двух матчах отбора на Евро-2024. Лидер "сине-желтых" получил травму икроножной мышцы и пропустит конец сезона.

Эдуард Соболь вернется из лазарета только на ПСЖ. У Андрея Лунина высокие шансы в субботу сыграть за Реал. А еще голкипера сватают в Рому к Моуринью.

Украина

Днепр-1 не смог вернуться на вершину УПЛ – Александрия удержала ничью, несмотря на удаление Ротаня и скандальный пенальти. Руслан Ротань послал арбитра, который показал ему красную.

Евгений Селезнев объявил о завершение карьеры и анонсировал прощальный матч. Динамо нашло замену Мирче Луческу – наставник привел команду украинца к чемпионству в иностранном первенстве.

Еврокубки

Ювентус на последних секундах спасся от поражения Севильи в полуфинале Лиги Европы. Рома минимально одолела Байер и приблизилась к финалу Лиги Европы. Вест Хэм в первом полуфинале Лиги конференций оформил камбек с АЗ, а Базель вырвал сенсационную победу у Фиорентины.