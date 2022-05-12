Украина

Сборная Украины выиграла первый матч с начала полномасштабной войны, одолев Боруссию М. Смотрите видеообзор матча. Первый гол сборной в этом году забил Михаил Мудрик – получилось очень эффектно. Национальная команда утвердила третьего спарринг-партнера, еще двоих соперников держат в секрете.

Ультрас Карпат погиб в бою за Мариуполь.

Наши за границей

Сергей Ребров выиграл чемпионство в третьей стране. ОАЭ подчинились украинцу с первого раза. Эвертон не сумел переиграть аутсайдера АПЛ, а вдохновенный подвигом Виталий Миколенко получил самые низкие оценки. Манчестер Сити разбил Вулверхэмптон и закрепил лидерство в АПЛ, а Александр Зинченко принял участие в трех голах. Роман Яремчук претендует на звание главного трансферного провала чемпионата Португалии.

Мир

Участник ЧМ-2022 рискует получить дисквалификацию – ФИФА начала производство по подделке документов игрока. На финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом назначили арбитра, напоминающего об ужасах Клоппа в Киеве. Интер перестрелял Ювентус в огненном финале Кубка Италии – качели, красивые голы и пенальти, похоронившие туринцев.