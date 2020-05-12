Главные новости футбола 11 мая: АПЛ сможет завершить сезон, Динамо и Зарю напугали странным планом УЕФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 мая.

Украина та украинцы

Появились слухи, что УЕФА готовит революционный план для еврокубков, который мог отнять у Динамо и Зари Лигу чемпионов. В итоге эта информация оказалась фейком – квалификации украинских клубов в европейские турниры ничего не угрожает.

Динамо официально возобновляет командные тренировки – известна дата долгожданного возвращения. Магия талантов Шахтера снова разрывает сеть – видео собирает миллион просмотров, а новый герой кричит от радости. Фернандиньо не исключает своего возвращения в Шахтер – на этот раз в новом качестве.

Украинец из чемпионата Беларуси заболел коронавирусом – клуб ушел на карантин. Александрия – самая "сухая" команда УПЛ, равенство Динамо и Шахтера, матчи Барселоны гарантируют гола на 97%.

Топ-чемпионаты

АПЛ получила официальное разрешение возобновить сезон. Шантаж аутсайдеров английского первенства не удался – вылет не отменят. Клубы АПЛ вынуждены вернуть трансляторам фантастическую сумму – возобновление чемпионата не спасет.

Примера запланировала возобновить сезон историческим дерби. Серия А получила разрешение возобновить командные тренировки – известна дата. DFB официально обнародовал новую дату финала Кубка Германии.

Другие новости

"Он едва выжил": форвард Реала получил нелепую травму и пытался обмануть клуб. Ушел в небытие легендарный нападающий Реала, который пять раз выигрывал Ла Лигу. Юный одноклубник Малиновского умер от аневризмы.

Ювентус хочет избавиться от Дугласа Косты – экс-звезду Шахтера не спасет даже возобновление сезона. Барселона получила проблемы с трансферами – четыре звезды блокируют крупные подписания.

Владельцы Манчестер Сити приобрели европейский клуб – там играет воспитанник Шахтера. WADA нашла новые доказательства употребления допинга сборной России – пресса рассекретила фамилию подозреваемого.