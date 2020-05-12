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Главные новости футбола 11 мая: АПЛ сможет завершить сезон, Динамо и Зарю напугали странным планом УЕФА

07:00 101 Читати українською
Главные новости футбола 11 мая: АПЛ сможет завершить сезон, Динамо и Зарю напугали странным планом УЕФА
Главные новости футбола 11 мая

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 мая.

Украина та украинцы

Появились слухи, что УЕФА готовит революционный план для еврокубков, который мог отнять у Динамо и Зари Лигу чемпионов. В итоге эта информация оказалась фейком – квалификации украинских клубов в европейские турниры ничего не угрожает.

Динамо официально возобновляет командные тренировки – известна дата долгожданного возвращения. Магия талантов Шахтера снова разрывает сеть – видео собирает миллион просмотров, а новый герой кричит от радости. Фернандиньо не исключает своего возвращения в Шахтер – на этот раз в новом качестве.

Украинец из чемпионата Беларуси заболел коронавирусом – клуб ушел на карантин. Александрия – самая "сухая" команда УПЛ, равенство Динамо и Шахтера, матчи Барселоны гарантируют гола на 97%.

Топ-чемпионаты

АПЛ получила официальное разрешение возобновить сезон. Шантаж аутсайдеров английского первенства не удался – вылет не отменят. Клубы АПЛ вынуждены вернуть трансляторам фантастическую сумму – возобновление чемпионата не спасет.

Примера запланировала возобновить сезон историческим дерби. Серия А получила разрешение возобновить командные тренировки – известна дата. DFB официально обнародовал новую дату финала Кубка Германии.

Другие новости

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Ювентус хочет избавиться от Дугласа Косты – экс-звезду Шахтера не спасет даже возобновление сезона. Барселона получила проблемы с трансферами – четыре звезды блокируют крупные подписания.

Владельцы Манчестер Сити приобрели европейский клуб – там играет воспитанник Шахтера. WADA нашла новые доказательства употребления допинга сборной России – пресса рассекретила фамилию подозреваемого.

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