Трансферы

Лондонский Арсенал готов потратить 180 миллионов на лучшего бомбардира Серии А.

Реал может отпустить Андрея Лунина в Аякс, который продолжает искать голкипера. Мадридцы уже определились с бесплатной заменой украинцу.

Криштиану Роналду может создать галактический дуэт с Лионелем Месси в ПСЖ.

Минай продал воспитанника Динамо в европейский клуб – он был капитаном и лучшим игроком закарпатцев.

Шахтер завершит трансфер Давида Нереса в ближайшие часы, утверждает топ-инсайдер. Вингер Аякса, игравший в полуфинале Лиги чемпионов, станет первым зимним новичком "горняков".

Украина

Киевское Динамо выбрало спарринг-партнеров на сборах – "дерби" с Шахтером и одноклубники из Грузии.

Черниговская Десна подала протест на трансфер Владислава Калитвинцева в Александрию. Клуб угрожает санкциями и готовит обращение во все инстанции, апеллируя на наличие действующего контракта с атакующим полузащитником. Калитвинцев, по мнению Десны, перешел в Александрию без всяких правовых оснований.

Украинский голкипер в клубе Роналдо повторяет судьбу Лунина – туманные перспективы из-за юного конкурента.

Мир

Экс-защитник сборной Турции и действующий одноклубник украинского нападающего погиб в автокатастрофе: фото с места аварии.

Шевченко с нервами возвращается на Сан-Сиро, Эль Класико в Азии, Клоппа подозревают во лжи – анонс кубкового мид-уика.