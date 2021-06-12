Евро-2020

Евро-2020 помпезно открыли голосом легендарного итальянца. Италия смела Турцию в матче-открытии. "Скуадра Адзурра" выдала шикарный старт на турнире, показав свой фирменный футбол. Герой дня: Чиро Иммобиле переписывает историю и вдохновляется словами легендарного ученика Лобановского.

Чемпионат Европы набирает обороты. Сегодня состоятся еще три матча. Бельгия встретится с Россией, Дания сыграет против Финляндии, а Швейцария померится силами с Уэльсом. Анонсы вскоре появятся на "Футбол 24". Вечером читайте оперативные отчеты.

Сборная Украины

Сборная Украины продолжала борьбу с УЕФА за форму. Исполком УАФ единогласно утвердил официальные символы национальной команды. Андрей Павелко заявил о завершении переговоров с УЕФА добавлением еще одного патриотического элемента. Позже появилась информация, что УЕФА все равно будет проверять форму перед матчами Евро-2020, а слоган "Героям слава!" должно быть прикрыт.

Команда Шевченко прибыла в Амстердам перед матчем против Нидерландов. "Сине-желтые" стартуют на турнире в воскресенье. Зинченко и Малиновский попали в топ-100 игроков Евро-2020.

Трансферы наших легионеров

Андрей Ярмоленко получил новый вариант продолжения карьеры в Европе – он должен заменить экс-звезду Ла Лиги. Гент официально объявил об уходе Игоря Пластуна – украинец перебрался в Лудогорец.

СК Днепр-1 сообщил о трансфере Валерия Лучкевича. Дмитрий Чигринский может вернуться в Украину – на экс-игрока сборной есть неожиданный претендент.