Украина

Украина – Англия: команда Реброва узнала стадион для приема топ-соперника в отборе на Евро-2024.

Суд отменил решение об отстранении Павелко с поста президента УАФ. Несмотря на это, глава украинского футбола пока остается в СИЗО – это мера пресечения пока действует.

Ярославский и Металлист: наставник харьковчан поставил точку в вопросе об уходе олигарха из клуба.

Шахтер должен благодарить своего "экс" – Мудрик, четкая украинизация и еще несколько причин.

Трансферы

Динамо отпустило Томаша Кендзеру в клуб скандального россиянина. Польский защитник отправился в аренду, но может больше не вернуться в Киев, ведь через год его контракт с клубом истекает.

Тоттенхэм официально подписал Соломона, проигнорировав угрозы Шахтера. "Горняки" не получат за игрока ни копейки.

Лондонский Челси отпустил форварда в Бундеслигу. Чистка раздутого состава в команде Михаила Мудрика продолжается.

Скандальный вингер Зари может сыграть в Лиге чемпионов – известны европейские клубы, претендующие на украинца.

Бавария выставила на продажу 7 игроков. Мюнхенцы пытаются нашкребти денег на Харри Кейна.

Лионель Месси прибыл в США для завершения перехода в Интер Майами – известна дата самой ожидаемой презентации.

Лига чемпионов

Стартовал первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Владислав Кочергин забил победный гол в составе польского Ракува, а вот другие представители Украины потерпели неудачу.