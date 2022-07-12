Украина

Шахтер объявил об отставке Роберто Де Дзерби. УЕФА объявил распределение денег в Лиге чемпионов-2022/23 – мы подсчитали, сколько уже заработал Шахтер и сколько может достаться Динамо.

Шахтер начинает подготовку к новому сезону, часть игроков уже прошли медосмотр. Динамо покинуло Швейцарию и перебралось во Францию, где сыграет с Лионом. УПЛ окончательно узнала дату начала нового сезона.

Ринат Ахметов официально отказался от всех медиа – каналы "Футбол" и другие активы переходят в собственность Украины. Депутат, которого Украина объявила в розыск, сыграл с легендами Динамо матч на 100-летие немецкого клуба.

Ярмоленко и Динамо

Андрей Ярмоленко, по информации СМИ, не смог договориться с Динамо о возвращении. Другой источник добавляет, что капитан сборной значительно ближе к ОАЭ, чем к Украине. Виктор Вацко, наоборот, убеждает, что Игорь Суркис предложил Андрею Ярмоленко бессрочный контракт с Динамо и должность в клубе.

Мир

Поль Погба снова официально стал игроком Ювентуса, где взял себе культовый номер. Роналду провел разговор с Тэн Хагом, и наставник Манчестер Юнайтед дал четкий ответ относительно будущего португальца. Фенербахче с позором выгнал главную звезду перед матчами Лиги чемпионов с Динамо. Англия разнесла Норвегию с рекордным счетом и вышла в 1/4 женского Евро-2022.