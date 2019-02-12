Главные новости футбола 11 февраля: Луческу потерял работу, названа причина смерти Салы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 февраля.

Европа

Ювентус объявил о подписании контракта с Рэмзи – он станет самым высокооплачиваемым британцем в истории. Туринцы снова провернули роскошный трансфер свободного агента, а нынешний лидер команды Криштиану Роналду забивает не менее 20 голов уже 13 сезонов подряд.

Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Турции – последним для него стал матч против Украины. Румынский специалист сразу оценил возможность возвращения в Шахтер.

До сих пор слышно эхо феерической победы Манчестер Сити над Челси, где важную роль сыграл Александр Зинченко – ему помогли молитва и цвета флага. На украинца вновь обратил внимание Наполи – он является приоритетной трансферной целью клуба. А вот в Челси плохая атмосфера: Абрамович может уволить Сарри, Дзола станет исполняющим обязанности.

Названа причина смерти Эмилиано Салы.

Лига чемпионов

Европа готовится к возобновлению Лиги чемпионов. Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала: МЮ против ПСЖ, Рома против Порту. УЕФА объявил, в каких случаях будут использовать VAR в главном турнире континента.

Боруссия потеряла Марко Ройса на противостояние с Тоттенхэмом. Реал без проблем должен пройти Аякс, но на внутренней арене мадридцам нужно сотворить чудо, чтобы выиграть Ла Лигу.

Украина и украинцы

Немецкий клуб следил за Виктором Цыганковым на зимних сборах Динамо, но пока отказался его подписывать. Блогер "Футбол 24" нашел 4 звезды Екстраклясы, которые могут усилить Динамо и Шахтер.

Хорошие новости для наших грандов перед матчами Лиги Европы. Лидер Олимпиакоса получил травму и может пропустить встречу с киевлянами. Футболисты Айнтрахта Роде и Абрахам рискуют не сыграть против "горняков".

За рубежом фанаты Малаги смеются над Евгением Селезневым, который неприятно удивляет: "Толстяк Роналдо сейчас в лучшей форме". Известен соперник Евгения Коноплянки в 1/4 финала Кубка Германии.