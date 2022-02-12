Трансферы

Евгений Коноплянка нашел новый клуб. Украинский вингер покинул Шахтер и на правах свободного агента подписал контракт с Краковией. Заработки Евгения в Польше будут значительно меньше тех, к которым привык экс-игрок сборной Украины.

Мадридский Реал отсрочил подписание Холанда из-за Мбаппе – норвежца уже поставили перед фактом. Форвард может остаться в Боруссии еще на год.

Украина

Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП с участием автомобиля из кортежа Александра Ярославского. Появилась информация, что за несколько часов до аварии президент Металлиста был нетрезв. За попытку фальсификации дела уволили главу полиции Харьковщины. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП, а также провели обыски в доме и гостинице Ярославского, который еще 10 февраля вылетел в Лондон.

Полесье дожало Металлист и стало обладателем Winter Cup – первый трофей в новейшей истории клуба.

Александр Головко возобновляет тренерскую работу. Бывший капитан Динамо и наставник молодежной сборной Украины будет работать в Диназе, играющем во Второй лиге.

Сборная Украины узнала место проведения своего матча-открытия в Лиге наций.

Динамо назвало первого соперника на завершающем сборе в Турции.

Мир

Андрей Ярмоленко забил гол и был удален в поединке молодежной команды Вест Хэма.

Возвращение Виталия Миколенко затягивается. Следующий матч Эвертона украинец точно пропустит.

Сергей Ребров в пятый раз подряд стал тренером месяца в ОАЭ.

Малиновский против любимого топа, экс-динамовец и Челси в битве за титул, дерби Барселоны – топ-матчи уик-энда.