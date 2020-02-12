Главные новости футбола 11 февраля: Динамо не переиграло БАТЭ, Барселона подтвердила потерю Дембеле на длительный период

Главные новости футбола 11 февраля: Динамо не справилось с БАТЭ, Барселона подтвердила потерю Дембеле на длительный период / ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 февраля.

Украина

Киевское Динамо не смогло переиграть БАТЭ в контрольном поединке – видео голов и обзор матча на сборах в Турции.

Между тем трансфер Бутко в Лех сорвался из-за травмы защитника Шахтера. Зато в СК Днепр-1 будет работать бывший тренер Наполи и Челси.

Львовские Карпаты в матче-триллере выстояли против датского Кеге. Тем временем Львов не удержал победу над армянским Лори, а Колос уступил казахскому Жетысу.

Европа

Форвард Наполи Дрис Мертенс стал целью трех английских грандов. Между тем Юрген Клинсманн неожиданно покинул пост главного тренера Герты, не пробыв на нем и трех месяцев.

Зато испанская Барселона определилась с форвардом и попытается подписать игрока до конца недели – придется выложить немалую сумму за экстренный трансфер.

Английский Манчестер Сити нашел замену Агуэро – назревает громкий трансфер. Наставник Ромы Пауло Фонсека отказался выкупать экс-звезду Шахтера.

Другие топ-события

Андрей Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист Вест Хэма. Между тем Андрей Лунин рискует получить звездного конкурента из Италии.

Туринский Ювентус продлил контракт со Щенсны на длительный срок. Андрей Шевченко открыл тайну посещения сборов Динамо и Шахтера.