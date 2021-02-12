Клубный чемпионат мира

Бавария официально стала сильнейшей командой планеты! Мюнхенцы выиграли клубный чемпионат мира и повторили уникальный рекорд Барселоны. В финале турнира чемпион Германии одолел мексиканский Тигрес. Лучшим игроком ЧМ стал Роберт Левандовски. В матче за третье место Аль-Ахли отвоевал "бронзу" у Палмейрас – экс-форвард Шахтера сконфузился в серии пенальти.

Украина и украинцы

Евгений Селезнев остается в Колосе после встречи с президентом клуба. Динамо может отпустить Назария Русина к действующему чемпиону Польши – есть одно препятствие. Защитник Шахтера официально перешел в Мариуполь. Директор УПЛ оценил угрозу отмены матчей Динамо и Шахтера.

Наши неплохо проявили себя в Кубке Бельгии. Роман Яремчук голом помог Генту выйти в четвертьфинал. Богдан Михайличенко ассистом поспособствовал проходу Андерлехта. А вот Артем Кравец не помог Коньяспору выйти в полуфинал Кубка Турции, промахнувшись в серии одиннадцатиметровых против Бешикташа.

Европа

Плей-офф Лиги чемпионов может пройти по образцу прошлого сезона – массовые переносы матчей заставляют волноваться. Неймар не сыграет против Барселоны в матчах Лиги чемпионов. Барселона ожидает перестройки – СМИ рассекретили первые шаги Лапорты на посту президента.

Абрахам вывел Челси в четвертьфинал Кубка Англии, Саутгемптон выбил Вулверхэмптон. Манчестер Сити встретится с Эвертоном, Манчестер Юнайтед также достался топ-соперник - жеребьевка следующего раунда Кубка Англии.