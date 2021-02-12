Главные новости футбола 11 февраля: Бавария выиграла чемпионат мира, Яремчук забил, трансфер Шахтера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 февраля.
Клубный чемпионат мира
Бавария официально стала сильнейшей командой планеты! Мюнхенцы выиграли клубный чемпионат мира и повторили уникальный рекорд Барселоны. В финале турнира чемпион Германии одолел мексиканский Тигрес. Лучшим игроком ЧМ стал Роберт Левандовски. В матче за третье место Аль-Ахли отвоевал "бронзу" у Палмейрас – экс-форвард Шахтера сконфузился в серии пенальти.
Украина и украинцы
Евгений Селезнев остается в Колосе после встречи с президентом клуба. Динамо может отпустить Назария Русина к действующему чемпиону Польши – есть одно препятствие. Защитник Шахтера официально перешел в Мариуполь. Директор УПЛ оценил угрозу отмены матчей Динамо и Шахтера.
Наши неплохо проявили себя в Кубке Бельгии. Роман Яремчук голом помог Генту выйти в четвертьфинал. Богдан Михайличенко ассистом поспособствовал проходу Андерлехта. А вот Артем Кравец не помог Коньяспору выйти в полуфинал Кубка Турции, промахнувшись в серии одиннадцатиметровых против Бешикташа.
Европа
Плей-офф Лиги чемпионов может пройти по образцу прошлого сезона – массовые переносы матчей заставляют волноваться. Неймар не сыграет против Барселоны в матчах Лиги чемпионов. Барселона ожидает перестройки – СМИ рассекретили первые шаги Лапорты на посту президента.
Абрахам вывел Челси в четвертьфинал Кубка Англии, Саутгемптон выбил Вулверхэмптон. Манчестер Сити встретится с Эвертоном, Манчестер Юнайтед также достался топ-соперник - жеребьевка следующего раунда Кубка Англии.