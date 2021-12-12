Украинская Премьер-лига

Шахтер оформил камбек в Александрии – решающий гол Мораеса, жуткая травма Рыбалки, красота Соломона .

Ворскла и Львов завершили год огненной ничьей – полтавчане будут зимовать под Зарей.

Верес расписал юбилейную ничью с Рухом в туманном Луцке и остался в середине турнирной таблицы.

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Челси и Манчестер Юнайтед одержали победы, Ливерпуль одолел Джеррарда на Энфилде.

Бавария вырвала победу над Майнцом, Боруссия Д потеряла очки в матче с Бохумом, а РБ Лейпциг сокрушил Борусию М.

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Тоттенхэм рискует вылететь из еврокубков, не сыграв последний матч – УЕФА подтвердил, что встреча с Ренном не состоится.