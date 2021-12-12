Главные новости футбола 11 декабря: Шахтер совершил камбек в УПЛ, хороший поединок Зинченко за Ман Сити
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за субботу, 11 декабря.
Украинская Премьер-лига
Шахтер оформил камбек в Александрии – решающий гол Мораеса, жуткая травма Рыбалки, красота Соломона.
Ворскла и Львов завершили год огненной ничьей – полтавчане будут зимовать под Зарей.
Верес расписал юбилейную ничью с Рухом в туманном Луцке и остался в середине турнирной таблицы.
Топ-матчи Европы
Манчестер Сити победил Вулверхэмптон благодаря неоднозначному пенальти – Зинченко провел хороший матч.
Челси и Манчестер Юнайтед одержали победы, Ливерпуль одолел Джеррарда на Энфилде.
Бавария вырвала победу над Майнцом, Боруссия Д потеряла очки в матче с Бохумом, а РБ Лейпциг сокрушил Борусию М.
Ибрагимович в компенсированное время спас Милан, Венеция расписала сенсационную ничью с Ювентусом.
Другие важные новости
Кривбасс официально выкупил Хобленко у СК Днепр-1 – нападающий оформил 11+11 за полсезона.
Тоттенхэм рискует вылететь из еврокубков, не сыграв последний матч – УЕФА подтвердил, что встреча с Ренном не состоится.
Петряк забил скандальный гол и помог победе Фехервара