ЧМ-2022

Неймар и еще несколько звезд сборной Бразилии выбрали нового тренера после неожиданного вылета из ЧМ-2022 и отставки Тите. Сменить наставника может и сборная Англии, вылетевшая в четвертьфинале от Франции. Позиции Гарета Саутгейта пошатнулись.

Михаил Мудрик знает, почему Бразилия вылетела из ЧМ-2022: самая коварная сборная Мундиаля не должна выйти в финал. "Придурок, вали отсюда": Месси сорвало крышу, месть ван Галу через 8 лет – все о лучшем матче чемпионата мира в Катаре.

Криштиану Роналду впервые прокомментировал вылет Португалии из ЧМ-2022. Звездный нападающий так и не стал чемпионом мира и, может быть, больше не сыграет на Мундиалях, ведь ему уже 37 лет.

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Украина

Андрей Лунин может уйти из Реала. Мадридцы размышляют над трансфером героя ЧМ-2022, а украинец в этом случае уйдет в очередную аренду, чтобы наконец-то получать стабильную игровую практику.

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