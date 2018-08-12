Главные новости футбола 11 августа: Шахтер уничтожил Ворсклу, Сарри начинает с победы во главе Челси

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 августа.

Шахтер разгромил Ворсклу

Донецкий Шахтер дома разгромил Ворсклу со счетом 4:1. На гол Шарпара "горняки" ответили забитыми мячами Марлоса, Степаненко, Хочолавы и Мораеса – смотрите видео голов и обзор матча.

Наставник полтавчан Василий Сачко заявил, что перед матчем некоторые футболисты решили заболеть, а главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заверил, что доверяет Нему и похвалил бразильца за игру.

АПЛ

В субботу продолжился 1-й тур чемпионата Англии: Тоттенхэм на выезде переиграл Ньюкасл в равном поединке, Челси разгромил Хаддерсфилд в дебютном матче под руководством Маурицио Сарри, Уотфорд оказался сильнее Брайтона, а Эвертон в меньшинстве не удержал победу над Вулверхэмптоном.

Наставник Ньюкасла Рафа Бенитес считает, что его команда заслужила как минимум ничью. Зато главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино отдал должное везению "шпор".

Другие топ-события

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