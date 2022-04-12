Украина

Александр Рябоконь вступил в территориальную оборону. "Путин стал в один ряд со Сталиным": экс-капитан сборной Финляндии в эксклюзивном интервью рассказал о помощи украинцам, похвалил Довбика и высмеял Россию.

Украина узнала дату возможного матча за путевку на ЧМ-2022 – Шотландия намерена провести две игры с "сине-желтыми". Динамо может провести поединок с Манчестером Сити. Игорь Суркис прокомментировал будущее Динамо.

Леоненко уволили с телеканалов Футбол за слова в защиту российских спортсменов. Умер экс-игрок и тренер Шахтера.

Наши за границей

Михаил Мудрик в шаге от перехода в клуб АПЛ. Стороны согласовали сумму компенсации. Михаил уже вылетел на Туманный Альбион. Правда, Шахтер также получил предложение по Мудрику от Бенфики. Талант Металлиста 1925 перебрался в клуб Сегунды к Лебеденко. Сергей Ребров в седьмой раз признан лучшим тренером месяца в ОАЭ.

Мир

Появились слухи, что Левандовски согласовал исторический контракт с Барселоной. Однако окружение футболиста впоследствии опровергло эту информацию. Манчестер Сити определился с будущим Зинченко – Гвардиола составил список приоритетных новичков. Владельцы ПСЖ решили продать клуб – парижане на пороге большой перестройки.