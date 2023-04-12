Лига чемпионов

Состоялись первые четвертьфиналы Лиги чемпионов. Манчестер Сити разгромил на своем поле Баварию – Холанд забил и оформил ассист. Интер уверенно победил Бенфику, прервав неудачную серию.

Сегодня состоятся еще два матча 1/4 финала. Реал встретится с Челси, а Милан сыграет с Наполи. Анонсы в скором времени появятся на сайте.

Наши за границей

Михаил Мудрик получил тревожный сигнал от Лэмпарда – тренер открыто расхваливает конкурента. Виктор Цыганков вступился за форварда Жироны, проигнорировавшего его в матче с Барселоной.

Дни Андрея Лунина в Реале подходят к концу – украинцу нашли замену из зоны вылета Ла Лиги. Роман Яремчук провалился в Брюгге : причины, последствия, насколько реально возвращение в Динамо и вездесущий Ребров.

Другие топ-новости

Динамо планирует революцию: трем игрокам укажут на дверь, еще нескольким поставят ультиматум Мирча Луческу быстро вылечился и может поехать с Динамо на ближайший матч УПЛ.

Шахтер ведет легионера без единого матча на взрослом уровне. Ливерпуль выбыл из борьбы за Беллингема, испугавшись высокого ценника.