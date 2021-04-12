Украина

В УПЛ был игровой день с 4-мя поединками. Ворскла на классе одолела Львов, Заря прогнозируемо справилась с Ингульцом, Рух был сильнее Миная в дуэли аутсайдеров, а Колос совершил камбэк в матче против Олимпика.

У защитника Динамо диагностировали перелом после матча с СК Днепр-1, врачи киевского клуба сообщили детали восстановления.

Минай имеет претензии к Артему Милевскому и не хочет продолжать сотрудничество с форвардом. Миля не замедлил с комментарием относительно слухов о своем будущем.

Европа

Не утихают эмоции и после недавней битвы Реала и Барселоны. Испанские СМИ заметили очередной скандал в последнем Класико.

Манчестер Юнайтед совершил впечатляющий камбэк в поединке с Тоттенхэмом – Моуринью отдаляется от зоны Лиги чемпионов.

Холанд озвучил свои финансовые аппетиты – Реал и Барселона в шоке.

Украинцы за рубежом

Малиновский двумя шедеврами вернул Аталанту в зону Лиги чемпионов. Видео действий украинца в матче Серии А.

Защитник Динамо Артем Шабанов получил повреждение в матче чемпионата Польши. Игрок не смог самостоятельно покинуть поле.

Сразу два игрока сборной Украины сошлись в поединке в рамках чемпионата Бельгии, матч получился зрелищным.