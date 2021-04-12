Главные новости футбола 11 апреля: Малиновский разрывает в Серии А, травмы игроков Динамо, Миля попрощается с Минаем
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 апреля.
Украина
В УПЛ был игровой день с 4-мя поединками. Ворскла на классе одолела Львов, Заря прогнозируемо справилась с Ингульцом, Рух был сильнее Миная в дуэли аутсайдеров, а Колос совершил камбэк в матче против Олимпика.
У защитника Динамо диагностировали перелом после матча с СК Днепр-1, врачи киевского клуба сообщили детали восстановления.
Минай имеет претензии к Артему Милевскому и не хочет продолжать сотрудничество с форвардом. Миля не замедлил с комментарием относительно слухов о своем будущем.
Европа
Не утихают эмоции и после недавней битвы Реала и Барселоны. Испанские СМИ заметили очередной скандал в последнем Класико.
Манчестер Юнайтед совершил впечатляющий камбэк в поединке с Тоттенхэмом – Моуринью отдаляется от зоны Лиги чемпионов.
Холанд озвучил свои финансовые аппетиты – Реал и Барселона в шоке.
Украинцы за рубежом
Малиновский двумя шедеврами вернул Аталанту в зону Лиги чемпионов. Видео действий украинца в матче Серии А.
Защитник Динамо Артем Шабанов получил повреждение в матче чемпионата Польши. Игрок не смог самостоятельно покинуть поле.
Сразу два игрока сборной Украины сошлись в поединке в рамках чемпионата Бельгии, матч получился зрелищным.