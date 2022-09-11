Шахтер дожал Черноморец и стал лидером УПЛ/ФК Шахтер

Украина

Состоялись два матча 4-го тура УПЛ. Верес победил Кривбасс, а команда Вернидуба не забила в четвертом матче подряд. Тренер после игры признался, что готов к отставке. Шахтер обыграл Черноморец благодаря голу на последних секундах игры. "Горняки" вышли на первое место чемпионата.

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