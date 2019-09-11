Главные новости футбола 10 сентября: сборная Украины расписала яркую ничью с Нигерией, "молодежка" уничтожила Мальту

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 сентября.

Сборные Украины

Национальная сборная Украины расписала сумасшедшую ничью с Нигерией в товарищеском матче: 45 минут террора из-за потери "горняка", возвращение Коно, "топ-класс Лунина" и старые герои. "Сине-желтые" под занавес встречи оформили камбэк с голами Зинченко и Яремчука.

Андрей Шевченко заявил, что не имеет претензий к своим подопечным. А наставник африканцев не хотел бы пересечься с Украиной на чемпионате мира.

Молодежная сборная Украины разбила Мальту во втором туре квалификации к Евро-2021: эффектные голы, интересные наработки и проблемы с психологией. Леднев, Топалов и Цитаишвили отличились классными результативными ударами. Главный тренер "молодежки" Руслан Ротань раскритиковал игроков за "юношеский футбол".

Евро-2020

Завершился шестой тур квалификации к чемпионату Европы-2020. Англия ярко перестреляла Косово усилиями Стерлинга и Санчо. Франция, Турция и Чехия одержали разгромные победы, а вот Исландия неприятно удивила – островитяне уступили Албании.

Состоялись еще два матча в группе сборной Украины. Португалия на выезде уничтожила Литву благодаря покеру Криштиану Роналду и приблизились к нам в турнирной таблице. Сербия в супертяжелом матче одолела Люксембург и сохранила шансы на первые два места. Конкуренты победили, но лидерству Украины пока ничего не угрожает.

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