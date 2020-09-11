Украина

Стали известны пары второго предварительного раунда Кубка Украины 2020/21 – результаты жеребьевки. К слову, КДК УАФ дисквалифицировал из турнира две команды.

Никита Бурда был прооперирован в Германии. Восстановление защитника Динамо, который травмировался в спарринге с Колосом, затянется на несколько месяцев.

Юрий Вирт официально продлил контракт с Вересом, хотя отдельные СМИ анонсировали уход тренера.

Трансферы

Николай Матвиенко заинтересовал Вест Хэм. Клуб Андрея Ярмоленко уже якобы начал переговоры с Шахтером, утверждает авторитетный британский СМИ.

Альбасете хочет сохранить Романа Зозулю, но есть определенные препятствия – украинец имеет вариант в Европе и может вернуться в Динамо. Зозуля не против продлить контракт с клубом, но также может быть и продан еще в текущее межсезонье.

Реал не получил ни копейки за Хамеса Родригеса, перешедшего в Эвертон, – мадридцы потеряли 75 млн евро.

Челси отпустил нападающего в другой клуб АПЛ на правах аренды. Правда, перед тем продлив с ним контракт.

Мир

Андрея Лунина не видят в Реале, но предсказывают успешную карьеру в Европе – мнение авторитетного эксперта о голкипере сборной Украины.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги. Также каталонцы официально определились с датой президентских выборов.

ПСЖ проиграл стартовый матч чемпионата Франции 2020/21 – ошибка голкипера стала роковой.