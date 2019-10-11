Главные новости футбола 10 октября: Украина U-21 опозорилась в матче с Румынией, определился первый участник Евро-2020

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 октября.

Сборные Украины

Молодежная сборная Украины получила розгром от сверстников из Румынии в отборе к Евро-2021: полное игровое фиаско, "двойка" Ротаню и незаметность лидеров. В наши ворота влетело 3 мяча, а "сине-желтые" не ответили ни одним голом.

Главная команда страны завершает подготовку к матчу квалификации на чемпионат Европы-2020 против Литвы. Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции заверил, что его подопечные будут играть исключительно на победу. У сборной Украины нет потерь – сыграть сможет даже Миколенко. Футболисты провели открытую тренировку.

Матч Украина – Литва начнется сегодня в 21:45 на ОСК Металлист. Новости из Харькова, подробный отчет об игре и оперативное видео – следите за всем самым интересным на "Футбол 24". Анонс встречи вскоре появится на сайте.

Евро-2020

Начался седьмой тур отбора к чемпионату Европы-2020. Бельгия уничтожила Сан-Марино и стала первым участником финальной части турнира. Нидерланды же едва не загнали себя в сложную ситуацию домашним поражением Северной Ирландии – в компенсированное время "оранье" все же оформили грандиозный камбэк.

Представители УПЛ проявили себя по-разному. Тамаш Кадар эпическими фейлами опозорился в футболке сборной Венгрии – благодаря "динамовцу" хорваты устроили легкий разгром. Каспарс Дубра не сумел сдержать Роберта Левандовски – лидер Польши с помощью Томаша Кендзеры отметился хет-триком и вернул "кадре" комфортное лидерство в группе. Манор Соломон и Беньямин Вербич потерпели болезненные поражения.

Экс-украинцы Непогодов и Малый не спасли Казахстан от проигрыша Кипру.

Другие новости

Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в спарринге – форварды Ливерпуля стали ключевыми фигурами на поле. Фирмино забил эффектный гол, а Неймар установил потрясающий рекорд в составе "селесао".

Мирон Маркевич обвинил Динамо в неуважении к сборным Украины. Болельщики киевского клуба выбрали лучшего игрока команды в сентябре.

Украинский телеканал заявил о трансляции матчей чемпионата мира-2022.

В Реале снова недопонимание – Зидан и Перес имеют разные приоритеты на зимнее трансферное окно. Молодой талант Барселоны Фати получил разрешение ФИФА выступать за сборную Испании.