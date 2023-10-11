Главные новости футбола 10 октября: сборная Украины в полном составе, тренерский ураган в Европе, УЕФА "отшил" россиян
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 10 октября.
Сборная Украины
Команда Сергея Реброва наконец-то собралась в полном составе и готовится к матчу против Северной Македонии. Поединок в Праге запланирован на 14 октября.
Скандал вокруг нарушения футболистами комендантского часа
У трех "тусовщиков" из Динамо неожиданно появилось куча "адвокатов", но это не спасает от санкций. Клубы наказывают и непосредственных участников событий, и тех, кто набросился на журналистов.
Александр Алиев в эмоциональной форме призвал всех таких "отдыхающих" гнать на фронт. Также экс-хавбек Динамо делится новостями о состоянии Артема Милевского.
Возвращение россиян в мировой футбол отменяется
УЕФА под давлением футбольного сообщества таки отказался от своей абсурдной идеи разрешить российским сборным U-17 выступать на международной арене.
Еще одна важная новость – определились хозяева Евро-2028 и Евро-2032.
Футбольная сторона войны Израиля и ХАМАС
Израильская сборная ожидаемо переносит ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы. Стране сейчас совсем не до футбола – известный игрок потерял ногу, а внучку экс-тренера сборной убили террористы.
Ливень тренерских назначений и прощание Азара
За один день новых наставников получили Солернитана, Севилья, Аугсбург и Фламенго. Эден Азар также уже может задуматься о тренерской карьере – игровую экс-звезда Челси завершил в 32 года.