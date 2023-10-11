Сборная Украины

Команда Сергея Реброва наконец-то собралась в полном составе и готовится к матчу против Северной Македонии. Поединок в Праге запланирован на 14 октября.

Скандал вокруг нарушения футболистами комендантского часа

У трех "тусовщиков" из Динамо неожиданно появилось куча "адвокатов", но это не спасает от санкций. Клубы наказывают и непосредственных участников событий, и тех, кто набросился на журналистов.

Александр Алиев в эмоциональной форме призвал всех таких "отдыхающих" гнать на фронт. Также экс-хавбек Динамо делится новостями о состоянии Артема Милевского.

Возвращение россиян в мировой футбол отменяется

УЕФА под давлением футбольного сообщества таки отказался от своей абсурдной идеи разрешить российским сборным U-17 выступать на международной арене.

Еще одна важная новость – определились хозяева Евро-2028 и Евро-2032.

Футбольная сторона войны Израиля и ХАМАС

Израильская сборная ожидаемо переносит ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы. Стране сейчас совсем не до футбола – известный игрок потерял ногу, а внучку экс-тренера сборной убили террористы.

Ливень тренерских назначений и прощание Азара

За один день новых наставников получили Солернитана, Севилья, Аугсбург и Фламенго. Эден Азар также уже может задуматься о тренерской карьере – игровую экс-звезда Челси завершил в 32 года.