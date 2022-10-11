Главные новости футбола 10 октября: Динамо потеряло второго голкипера, громкий трансфер Барселоны
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 10 октября.
Война
Оккупанты вчера массово обстреляли украинские города. Поэтому пришлось отменить матч УПЛ. Шевченко во время теракта россиян находился в поезде – легенда на несколько часов застрял посреди поля. Фанат Динамо погиб, защищая Украину.
Шахтер – Реал
Шахтер сегодня сыграет с Реалом в Лиге чемпионов. Анонс в скором времени появится на сайте. Игор Йовичевич дал смелое обещание перед матчем. Карло Анчелотти рассказал о готовности лидеров и единственном, чего не хватает Лунину. Скауты Арсенала приехали следить за Мудриком на матч Реал – Шахтер, но их ошеломил другой игрок.
Другие новости
Динамо осталось с одним здоровым голкипером – очередная тяжелая травма подкосила киевлян. Зинченко снова получил повреждение. Гризманн официально покинул Барселону – Атлетико выкупил чемпиона мира. Хавбек сенсации АПЛ завершил карьеру в 24 года из-за смертельной угрозы.