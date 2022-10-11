Война

Оккупанты вчера массово обстреляли украинские города. Поэтому пришлось отменить матч УПЛ. Шевченко во время теракта россиян находился в поезде – легенда на несколько часов застрял посреди поля. Фанат Динамо погиб, защищая Украину.

Шахтер – Реал

Шахтер сегодня сыграет с Реалом в Лиге чемпионов. Анонс в скором времени появится на сайте. Игор Йовичевич дал смелое обещание перед матчем. Карло Анчелотти рассказал о готовности лидеров и единственном, чего не хватает Лунину. Скауты Арсенала приехали следить за Мудриком на матч Реал – Шахтер, но их ошеломил другой игрок.

Другие новости

Динамо осталось с одним здоровым голкипером – очередная тяжелая травма подкосила киевлян. Зинченко снова получил повреждение. Гризманн официально покинул Барселону – Атлетико выкупил чемпиона мира. Хавбек сенсации АПЛ завершил карьеру в 24 года из-за смертельной угрозы.