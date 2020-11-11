Сборная Украины

Тренерский штаб сборной Украины прибыл в Польшу, взяв с собой на спарринг 25 игроков. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию.

Молодой талант АПЛ неожиданно изъявил желание сыграть за сборную Украины. Шевченко успел отреагировать на громкое заявление.

Экс-тренер сборной Украины в большом интервью оценил перспективы и проблемы национальной команды и Динамо.

Европа

Ушел из жизни легендарный защитник Реала и сборной Испании.

Андрей Ярмоленко заинтересовал турецкий гранд. Клуб уже готовит условия контракта для украинца.

Следующий матч Ливерпуля в Лиге чемпионов может не состояться из-за вспышки коронавируса.

УПЛ

Легенда Шахтера получил элитную тренерскую лицензию и может начинать самостоятельную деятельность наставника.

Эксперт специально для Футбол 24 развернуто оценил будущее Беньямина Вербича в Динамо.

40 дней прошло со дня смерти экс-форварда Шахтера Сергея Ателькина. Футбол 24 собрал для вас истории о легенде от бывших партнеров экс-нападающего.