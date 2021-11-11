Украина – Болгария

Александр Петраков провел пресс-конференцию перед товарищеским матчем – последним домашним для "сине-желтых" в текущем году. Сборная Украины провела тренировку на стадионе Черноморец, который в четверг примет спарринг против Болгарии.

Лидер национальной команды Андрей Ярмоленко отдал на благотворительность премиальные за чемпионат Европы-2020.

Трансферы и назначения

Андрей Шевченко может помочь трансферам Зинченко и Миколенко в Дженоа уже этой зимой. К слову, итальянский клуб официально представил тренерский штаб Шевченко, а сам украинец провел первую пресс-конференцию. Почему выбрал именно Дженоа и о предстоящих трансферах – экс-тренер сборной Украины рассказал обо всем.

Марлос не торопится подписывать новый контракт с Шахтером и может покинуть клуб уже зимой.

Хави хочет вернуть в Барселону "нового Роналду", на которого не слишком рассчитывал Рональд Куман. Также новый тренер Барселоны представил свой штаб, в который вошел родной брат легенды "сине-гранатовых".

Стивен Джеррард близок к назначению главным тренером Астон Виллы, недавно уволившей Дина Смита.

Другие главные события

Хави принял показательное решение по Пике – ветерану Барселоны придется больше думать о футболе.

Серхио Рамос разозлил боссов ПСЖ – они уже пустили на ветер 4 миллиона евро.

Украина U-17 неудачно стартовала в отборе на Евро-2022 – поражение, ставящее под сомнение выход в финальную часть.