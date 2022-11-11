Украина

Динамо переиграло Александрию в центральном матче тура УПЛ и поднялось на 5 место. Мирча Луческу раскрыл причину улучшения результатов.

Черноморец одолел Минай и оформил первую победу в сезоне. Львов победил Рух в галицком дерби со скандальным удалением.

Чемпионат Мира

Англия опубликовала полную заявку на чемпионат мира. Германия обнародовала заявку на ЧМ-2022 без Ройса и Хуммельса.

Сборная Португалии также выставила заявку на ЧМ-2022 – последний шанс Роналду на мировую корону. Бельгия традиционно представила звездную заявку на Мундиаль.

Трансфер Мудрика

Появилась информация, что Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику. Шахтер пока в раздумьях. Михаил попал в топ-10 лучших дриблеров Лиги чемпионов 2022/23.