Главные новости футбола 10 ноября: Динамо продолжает побеждать, Арсенал сделал предложение по Мудрику
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 ноября.
Украина
Динамо переиграло Александрию в центральном матче тура УПЛ и поднялось на 5 место. Мирча Луческу раскрыл причину улучшения результатов.
Черноморец одолел Минай и оформил первую победу в сезоне. Львов победил Рух в галицком дерби со скандальным удалением.
Чемпионат Мира
Англия опубликовала полную заявку на чемпионат мира. Германия обнародовала заявку на ЧМ-2022 без Ройса и Хуммельса.
Сборная Португалии также выставила заявку на ЧМ-2022 – последний шанс Роналду на мировую корону. Бельгия традиционно представила звездную заявку на Мундиаль.
Трансфер Мудрика
Появилась информация, что Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику. Шахтер пока в раздумьях. Михаил попал в топ-10 лучших дриблеров Лиги чемпионов 2022/23.