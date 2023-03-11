Украина

На Шахтер жестко наехали в Нидерландах, Ракицкий довел до бешенства, а УЕФА отметил Зинченко и Трубина.

Англия – Украина: кто покажет матч отбора к Евро-2024 – игру можно посмотреть бесплатно.

Украина разгромно проиграла Ирландии в отборе на Евро-2023 – "сине-желтых" прибил хет-трик 15-летнего мальчишки.

Таблица коэффициентов УЕФА : конкурент увеличил отрыв от Украины, но Шахтер может быстро все исправить

Наши за границей

Александр Зинченко показал лучи и тьму, раздул скандал, отомстил и выбил вражеского капитана – вечер огня в ЛЕ. Украинец получил отличие от фанатов Арсенала, которые во второй раз подряд признали его лучшим игроком месяца.

Сергей Ребров без Ярмоленко вышел на вершину чемпионата – Аль-Айн разбил прямого конкурента с 3-мя экс-игроками АПЛ.

Виктор Коваленко заработал победный пенальти в поединке с Интером. Специя сенсационно обыграла вторую команду Италии.

Владислав Кочергин снова провел феерический матч в Польше – роскошные гол+ассист и разгромная победа.

Грэм Поттер объяснил Мудрику, почему "мариновал" его 2 матча подряд – есть намек на возвращение украинца в состав Челси.

Другие главные события

Карим Бензема неожиданно может спровоцировать трансфер Мбаппе в Реал.

Барселона будет отвечать в суде и может даже прекратить существование. Прокуратура предъявила обвинения по делу Негрейры, впереди громкие судебные заседания.