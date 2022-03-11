Наши за границей

Малиновский выиграл для Аталанты матч Лиги Европы. Руслан забил гол в ворота Байера и отдал два ассиста. Славия с помощью Максима Таловерова разбила ЛАСК в Лиге конференций.

Александр Зинченко попал в команду недели в Лиге чемпионов. Роман Яремчук под вопросом на ближайший матч Бенфики – тренер раскрыл проблему. Андрей Ярмоленко не сыграл, а Вест Хэм уступил Севильи.

Украина

Шахаб официально присоединился к венгерскому клубу – состоялась "рокировка" братьев Фаворовых. Ворскла отдала ведущего защитника в аренду эстонскому клубу. Жуниор Мораес имеет вариант трудоустройства в Бразилии. Алан Патрик заинтересовал сразу четыре гранда.

Детский футбольный тренер посмертно получил звание Героя Украины. Тимощук может работать на ФСБ России – бывший пресс-секретарь Анатолия обнародовал документы с ошибками. УПЛ призвала европейские чемпионаты прекратить трансляции на территории России.

Санкции к Абрамовичу

Роман Абрамович не успел продать "Челси" и попал под санкции Великобритании. Все операции клуба заблокированы: Челси не сможет покупать и продавать игроков, не сможет подписывать новые контракты и продавать билеты на матчи. А еще лондонцы потеряли 40-миллионного титульного спонсора.