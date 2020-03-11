Главные новости футбола 10 марта: Аталанта и Лейпциг – первые в 1/4 финала Лиги чемпионов, коронавирус срывает сезон

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 марта.

Лига чемпионов

В рамках 1/8 финала Аталанта феерично перестреляла Валенсию и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – Малиновский помог оформить покер. Форвард "летучих мышей" Кевин Гамейро установил исторический рекорд турнира для испанских клубов.

Зато РБ Лейпциг разгромил Тоттенхэм и тоже пробился в 1/4 финала ЛЧ – видео голов и обзор повторного поединка первой стадии плей-офф.

Наставник ПСЖ Томас Тухель оценил кадровую ситуацию – участие Мбаппе в матче Лиги чемпионов остается под вопросом. Мадридский Атлетико будет защищать преимущество над Ливерпулем в своем лучшем составе.

Эпидемия коронавируса

Из-за распространения коронавируса УЕФА рассматривает вариант с остановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы. Украинский Кабмин рассмотрит вопрос введения запрета на проведение спортивных соревнований.

Поединок Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер состоится за закрытыми дверями из-за недуга. Кроме того, отменены медиаактивности, связанные с первым матчем 1/8 финала турнира.

От смещения календаря до полного коллапса – обо всех возможных сценариях футбольного сезона – в специальном материале.

Другие топ-события

В чемпионате Испании Реал Сосьедад переиграл Эйбар и потеснил Хетафе из зоны Лиги чемпионов. Между тем Барселона готова обменять Ракитича на хавбека Ювентуса.

Вингер Андрей Ярмоленко вернулся после травмы – украинец сыграл 90 минут за Вест Хэм U-23. А Ньюкасл может оказаться в руках Мейвезера – легенда бокса подтвердил свою заинтересованность в приобретении клуба.

Итальянская Серия А рассматривает три варианта определения победителя чемпионата. Тем временем Фабио Капелло прокомментировал слухи о возможности возглавить Милан или Рому.