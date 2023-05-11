Еврокубки

Интер разобрался с Миланом в первом полуфинале Лиги чемпионов, забив дважды за 11 стартовых минут игры. Два "дедушки" принесли историческую победу и приблизили команду Симоне Индзаги к финалу – видео голов и обзор матча.

Отец Холанда оскандалился во время матча с Реалом – бросался едой и был мгновенно наказан. "Трус Гвардиола" и "п*дик Холанд": Испания свирепствует из-за грабежа Реала – двойной скандал в ЛЧ.

Украина

Ворскла одолела Шахтер и стала чемпионом Украины среди женщин – все туры выиграны, в среднем 6 голов за матч.

Украинец стал чемпионом Нидерландов через несколько месяцев после ухода из Шахтера. Победа 9:1 решила судьбу титула.

Отец Романа Зозули воюет в Бахмуте. Экс-нападающий сборной Украины показал результат работы российских безбожников.

Аль-Айн имеет трех кандидатов на замену Реброву – среди них Луческу. Недавно в ОАЭ сообщили, что украинский тренер не будет продлевать контракт и покинет клуб после завершения сезона 2022/23.

Мирча Луческу оказался на радарах европейского гранда, который уже пытался "украсть" тренера Динамо.

Евгений Селезнев проведет прощальный матч в Ужгороде. Мудрик, Довбик и легенды украинского футбола поучаствуют в поединке.

Шахтер и СК Днепр-1 будут иметь VAR на всех матчах до конца сезона. Интересно, что за это будет платить только один клуб.

Другие главные события

Серхио Бускетс официально покидает Барселону. Испанец 1 июля становится свободным агентом, но заранее объявил об уходе из клуба, в составе которого выиграл 31 трофей и сыграл 719 матчей.

Умер легендарный вратарь чемпионатов мира – его рекорд покорился Месси и Роналду.