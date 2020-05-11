Главные новости футбола 10 мая: Динамо сдало тесты на коронавирус, успех украинцев в Беларуси, Ла Лига готовит рестарт

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 мая.

Украина

Игроки и тренеры Динамо сдали тесты на коронавирус. В свою очередь директор академии Динамо рассказал, как функционирует команда в условиях карантина.

Франческо Баранка объявил количество матчей в Украине, которые могли быть договорными. Тем временем Олег Смалийчук на посту президента УПЛ готов работать бесплатно.

Динамо и Шахтер должны бразильскому гранду кругленькую сумму. А Александрия интересовалась вингером из Бундеслиги.

Украинцы за рубежом

Солигорский Шахтер Вернидуба не смог обыграть Витебск и потерял шанс приблизиться к лидерам. Тренер признал, что его команда не заслуживала победить соперника.

Зато Динамо Брест одолело минских одноклубников в дерби – видео голов и обзор поединка Высшей лиги Беларуси.

Артем Милевский – абсолютный лидер чемпионата Беларуси по нескольким важным показателям. Форвард Гента Роман Яремчук поделился планами относительно своего будущего.

Другие топ-события

Дело Вукоевича: полиция сообщила новые детали скандального задержания экс-динамовца. Турецкий футболист задушил собственного сына, заболевшего коронавирусом – убийце грозит пожизненное заключение.

Испанская Ла Лига планирует возобновить чемпионат 12 июня – Реал, Барселона и другие будут играть в интенсивном графике. "АПЛ не продлевать на нейтральных полях" – против возобновления чемпионата Англии выступили сразу 8 клубов.